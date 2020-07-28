Украинские националисты «повесили» фигуру Зеленского на митинге в Полтаве

Полтава, 28 июля. Украинские националисты устроили в Полтаве митинг против режима прекращения огня в Донбассе. Митингующие «повесили» фигуру президента страны Владимира Зеленского.

Митингующие обвязали веревку вокруг картонной копии Зеленского и подвесили на удочке. Автор перфоманса объяснил, что замысел похож на сюжет сериала «Слуга народа».

«Почему решил его повесить? Чтобы поддержать! Я его таким образом поддерживаю!» — заверил организатор.

Кроме того, в ходе митинга священники Православной церкви Украины провели молебен «в поддержку украинского воинства».

Новое перемирие между в Донбассе вступило в силу в понедельник, 27 июля. Под запрет попали все наступательные и разведывательно-диверсионные операции, использование дронов и других летательных аппаратов, любое применение огня, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и т. д. В отличие от прошлых попыток, на этот раз за любое нарушение режима тишины предусмотрены жесткие дисциплинарные меры.

Однако не все остались довольны перемирием. Экс-президент Украины Петр Порошенко уже приготовились бороться за срыв перемирия. «Движение сопротивления капитуляции» и другие порошенковские структуры анонсировали митинги с участием нескольких тысяч активистов.