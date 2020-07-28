Рыбальченко назвал решение Кабмина о трудоустройстве молодых мам шагом к перезагрузке

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое предоставляет женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства. Премьер-министр отметил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, но до этого региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам таких курсов.

Истоки инициативы о дополнительном профессиональном обучении женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, появились еще во время преодоления мирового финансового кризиса в 2009 году. Эта инициатива очень хорошо показала себя как эффективная мера.

В дальнейшем эти программы осуществлялись на региональным уровне за счет региональных бюджетов. Но с 2019 года программа переобучения женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, вошла в один из федеральных проектов, который называется «Повышение занятости женщин и осуществление доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Сам вопрос очень актуален, поскольку женщинам и молодым семьям бывает трудно принимать решение о рождении ребенка. Работающие женщины опасаются покидать свои предприятия и терять квалификацию. У многих и нет этой квалификации, или их рабочие места их не устраивают.

В этой программе есть определенные проблемы. Например, эксперты полагают, что женщине нужно позволить пройти переобучение, пока ее ребенку не исполнится семь лет, а не три года. Женщина, воспитывающая дошкольника, должна иметь право пройти необходимую профессиональную подготовку.

С этой инициативой в прошлом году также выступил Минтруд. Но пока это находится в проработке. Все, что принято по этому поводу на данный момент, нужно поддерживать, поскольку это упрощает порядок заключения соглашений организаций, которые проводят обучения, со службами занятости.

Безусловно, пока сами программы идут очень тяжело, и есть огромное количество регионов, где до сих пор не обучено ни одной женщины. В целом, очень мало сотрудниц прошли переобучение. Это значит, что программа нуждается в перезагрузке. И постановление, подписанное премьером-министром, — это шаг к такой перезагрузке.

Другая проблема — незначительная сумма, которая выделяется на эти цели. Этих денег не хватает, чтобы пройти серьезную переподготовку, только чтобы повысить квалификацию. На мой взгляд, следовало бы вовлечь в эту систему работодателей, чтобы предприятие могло бы выделить деньги и направить сотрудницу на переподготовку, а женщина могла получить определенный сертификат и пройти обучение.

Такая система с сертификатами в свое время была предложена в Экспертном совете при правительстве РФ и реализована для граждан старшего поколения. Они проходят переподготовку по специальной программе, принятой в период пенсионной реформы. На нее было запланировано порядка 5 млрд рублей в год. Эта программа работает лучше, однако и на нее за полгода было отправлено не так много граждан, что, конечно, плохо.

Мы, разумеется, не должны обучить всех, но мы должны дать возможность и стимул для людей старшего возраста получить дополнительные преимущества в своей профессиональной деятельности. Работодатель должен быть заинтересован в этих людях.

Очень важно, что теперь службы занятости получили возможность напрямую работать с сотрудниками по этим программам. Они лучше чувствуют конъюнктуру и отвечают за трудоустройство граждан.

Теперь не будет этой дополнительной бюрократической прослойки, которая только отнимает время. На мой взгляд, у нас есть огромные перспективы мотивационного характера. Прежде всего для женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет — теперь они смогут легче принимать решение о рождении ребенка, ведь они будут точно знать, что у них есть право и возможность пройти подготовку и обучение, не потеряв работу.

Для женщин, воспитывающих детей до трех лет, должны быть соответствующие сертификаты. Чтобы женщина сама могла выбирать, где и какую квалификацию она хотела бы получить. Работодатель должен активно добавлять сертификаты в свою финансовую составляющую, чтобы работница могла пройти подготовку непосредственно на производстве и без отрыва от него.

Есть регионы, которые сейчас активно работают и действительно занимаются переподготовкой сотрудниц с детьми. Однако в начале года выяснилось, что огромное количество регионов на то время даже не приступили к обучению женщин, воспитывающих детей до трех лет. Я считаю, что это огромное упущение. Мы должны обратить особое внимание на эту категорию женщин и активно этим заниматься, особенно сейчас, когда реализуется план по повышению доходов и занятости населения.