Адвокат Ефремова заявил, что его подопечный на суде будет молчать

Москва, 28 июля. Ставший виновником смертельного ДТП в Москве актер Михаил Ефремов на первом слушании по делу будет молчать, за него выступит защита. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Как себя вести на заседании, что говорить, естественно, Михаил знает — я ему все объяснил. Это моя профессиональная обязанность. Но у него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения», — рассказал он.

Адвокат также сообщил, что в настоящее время актера поддерживает его супруга Софья и младшие дети.

«Софья — большая молодец, очень достойная женщина, держится. Не знаю, собирается ли она или кто-то из родных Ефремова присутствовать на суде. Но, скорее всего, я попрошу супругу не приезжать. Какой смысл? Мне в принципе не нравится, когда кто-то заходит на мои заседания. <…> Мы, адвокаты Пашаев и [Елизавета] Шаргородская, окажем ему достаточную поддержку», — пояснил защитник.

По словам Пашаева, рассмотрение дела, вероятнее всего, займет около двух месяцев, и будет напрямую зависеть от загруженности суда. Первое слушание состоится в начале августа.

Ефремов предстанет перед судом из-за аварии, которая произошла 8 июня в центре столицы по его вине. Актер, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на своем внедорожнике выехал на встречную полосу, где столкнулся с небольшим фургоном службы доставки, водитель которого скончался после госпитализации.

Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Многие эксперты заявили, что он должен понести реальное наказание за совершенное преступление.