Вдова погибшего барнаульца раскрыла подробности драки с участием боксера

Барнаул, 28 июля. Вдова 40-летнего мужчины, которого убили в драке возле летнего кафе в Барнауле, раскрыла подробности конфликта. Женщина по имени Светлана рассказала, что ее супруг вступился за инвалида.

По словам жены убитого, в тот трагичный вечер они отмечали день рождения сестры в кафе. Вдова сообщила, что затем возле заведения появились титулованный боксер Михаил Старцев, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина и третья женщина, имя которой пока неизвестно.

«Они в пьяном угаре стали докапываться до парня-инвалида, у которого после аварии плохо работает левая сторона тела», — вспоминает супруга погибшего барнаульца.

Светлана отметила, что сначала физическую силу никто не применял, однако затем инвалид пошел к машине и достал оттуда трость, с помощью которой он, судя по всему, передвигается. Вдова утверждает, что после этого Ворогушина забрала трость у парня и начала бить ею инвалида.

«Мы наблюдали, как они отвели парня подальше от кафе, завалили на пол и начали пинать. В этот момент мой муж не выдержал. Он подбежал, встал между ними и пытался разнять», — рассказала жена убитого.

Светлана говорит, что ее тоже повалили на пол, а чемпионка мира по кикбоксингу пинала ее по животу и по голове — у женщины осталась гематома в области виска.

«Муж мой получил единственный удар, но смертельный. Мгновенная смерть, все», — сказала вдова в беседе с телеканалом «360».

Теперь женщина надеется, что участники драки получат справедливое наказание по решению суда. У убитого осталась шестилетняя дочь.

Драка, в которой погиб супруг Светланы, произошла в ночь на 28 июля. В Сети появились видео с инцидентом, снятые как вдовой убитого, так и очевидцами. На одном из роликов видно, как погибшему наносят удар по голове сзади, и мужчина замертво падает на землю.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», пишет «ФедералПресс». Правоохранители уже задержали 38-летнего подозреваемого. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.