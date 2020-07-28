Родченков и конвейер переодевания реальности. Роман Носиков о секретном величии России

Уже несколько было подзабытый Григорий Родченков издал книгу. Книга называется «Как я развалил секретную допинг-империю Путина».

Очевидно, чтобы сразу примерно было ясно с качеством и достоверностью изложенного материала. Родченков, помимо руин секретной империи, в книге также рассказывает об истинных причинах бойкота СССР Олимпийских игр 1984 года. Оказывается, причина бойкота была в том, что США не позволили войти в свой порт морскому лайнеру, на котором располагалась секретная допинговая лаборатория СССР.

Но уже на следующих играх в Сеуле эту идею удалось осуществить. Причем командовал спрятанной на корабле лабораторией сам Родченков, которому на момент событий как раз исполнилось 30 лет.

Что нужно знать, чтобы оценить это повествование?

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе начались 28 июля 1984 года. А решение бойкотировать игры было принято Политбюро ЦК КПСС 5 мая. То есть предполагается, что с начала мая и до середины августа в порту Лос-Анджелеса должен был, как фаллос посреди чистого поля, стоять корабль, с которого и на который должны были сновать курьеры, развозящие в Олимпийскую деревню допинг и поддельные пробы.

С точки зрения планирования законспирированных операций, это тяжкий наркотический бред. Что, в общем-то, и неудивительно, учитывая диагноз Григория Родченкова.

Но дело в том, что никакой достоверности или правдоподобности от Родченкова и не требуется. Его функция, как и функция, например, Bellingcat — это «отмывка» информационных вбросов, которые позднее легализуются специально созданными в обход обычных правил и законов органами, такими как комиссия Ричарда Макларена, трибунал по MH17 и так далее. Потом созданные этими специальными органами документы уже поступают в традиционные правовые институты, имея официальный вид.

Это примерно то же самое, что произошло с ценными бумагами компаний Fannie Mae и Freddie Mac, когда заведомо невозвращаемые обязательства по ипотечным кредитам смешивались с обязательствами добросовестных должников и на основе этого «смешанного» долга выпускались ценные бумаги якобы высокой надежности. Когда цена на недвижимость упала — весь мир оказался в глубочайшем экономическом кризисе.

То есть перед нами — совершенно традиционный для современной западной цивилизации конвейер по поэтапному переодеванию вранья и жульничества в одежды праведности.

На данный момент в принципе неважно, чем является Россия на самом деле. Просто потому, что истина имеет значение только в том случае, если с описываемым предполагается какое-то взаимодействие. Задачей же «конвейера переодевания реальности» является обоснование отказа от взаимодействия с Россией. Бойкот, блокада, эмбарго, изоляция.

Не пускать русских на Олимпиады, потому что у них спортсмены не настоящие. Не признавать, что в результате переворота к власти на Украине пришли нацисты и началась гражданская война, потому что Россия там ведет «невидимую гибридную войну». Не признавать Крым, потому что право на самоопределение не может быть признано за русскими в силу их порочной природы. Не покупать русские нефть и газ, а покупать американские, потому что русские нефть и газ — это оружие России против демократии.

Для этого Россию ежедневно усиленно раздевают из скафандров, костюмов-троек и формы олимпийской сборной и наряжают в лапти, армяк и треух, чтобы поставить перед судом цивилизованного презрения.

Однако в этом есть и положительные аспекты.

Сам этот нарастающий накал по разоблачению нашей ничтожности и ненастоящести, нашей лапотности, жульнически прикидывающейся величием, говорит о том, что вопрос о российском величии становится все актуальнее.

Так, согласно последнему исследованию Gallup, рейтинг одобрения России в мире на 2019 год составил 30%, что почти на треть выше, чем в 2014 году, когда он составлял 22%.

Поэтому, на мой взгляд, есть все основания полагать, что это так и будет работать дальше. Родченков сообщит, что на самом деле все наши спортсмены — боевые роботы. Какой-нибудь очередной трибунал над нами заявит, что мы под Кремлем тайно собрали Звезду Смерти. Украинцы расскажут о невидимых российских танках и самолетах, которые разбомбили их экономику. А американцы заявят, что мы им подменили не только президента, но и половину парламента.

А мир, слушая эти новости, цепенея, жмурясь и кусая кулак от ужаса, будет лихорадочно прикидывать, что бы такое сделать, какие жертвы нам принести, чтобы русские его пожалели.

Ну, и мы, конечно же, сжалимся.