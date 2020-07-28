МИД РФ отреагировал на претензии США к вооружению на ледоколе «Иван Папанин»

Москва, 28 июля. Вашингтон не обращался к Москве по вопросу лизинга или продажи ледоколов, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

Президент США Дональд Трамп ранее распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. В частности, предусматривается появление у Америки ледокольного флота, в составе которого будет несколько судов тяжелого и среднего класса.

Корчунов уточнил, что ведомствам США поручено также изучить возможность аренды ледоколов у стран-партнеров. Американские эксперты, по его словам, говорят о Канаде, Швеции и Финляндии.

«К нам американцы по вопросу лизинга или продажи ледокольного флота пока не обращались», — добавил посол.

Дипломат также отреагировал на заявление командующего ВМС США в Европе и Африке, адмирала Джеймса Фогго. Тот недавно выразил претензию, что российский ледокол «Иван Папанин» способен нести крылатые ракеты «Калибр», которые не являются оборонительным оружием.

Корчунов обратил внимание, что речь идет не о классическом ледоколе, а военном корабле. Поэтому установка вооружений не должна вызывать вопросы.

Как отметил ранее бывший командующий Северным флотом ВМФ РФ, адмирал Вячеслав Попов, без ледоколов освоение Арктики бесперспективно. Это понимают и страны Запада, которые всячески пытаются потеснить Москву в этом регионе. Россия вынуждена усиливать Военно-морской флот новыми боевыми кораблями и универсальными ледоколами, так как страны НАТО постоянно наращивают свое военное присутствие.

В настоящее время в России идет строительство атомных ледоколов, которые в будущем будут играть важную роль в развитии транспортной отрасли.