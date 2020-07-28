На Украине планируют «возвращать» Крым при содействии Польши

Киев, 28 июля. Украина создаст «международный формат переговоров по Крыму», ведущую роль в котором может сыграть Польша. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время визита в Варшаву.

Дипломат прибыл в польскую столицу на открытие нового помещения посольства Украины и в ходе встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем предложил Варшаве присоединиться к такому формату.

«Международный формат переговоров по деоккупации Крыма, который мы инициируем, вскоре выйдет на финальную стадию создания. Польша может не просто участвовать в нем, а играть ведущую роль. Для этого, я убежден, у польской стороны есть все возможности», — рассказал он о планах Киева по «возвращению» полуострова.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Чапутович «положительно отметил эту инициативу и заверил, что польская сторона рассмотрит приглашение».

Министры также обсудили сохранение санкций против РФ и договорились не отменять их до тех пор, пока Россия не удовлетворит требования Запада — не откажется от Крыма и поддержки республик Донбасса.

«Нет никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России, пока Россия не изменила свою агрессивную политику в отношении Украины. И даже разговор о какой-либо новой политике в отношении России можно начинать только тогда, когда Россия сделает реальные шаги для выполнения минских договоренностей, прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий», — констатировал Кулеба.

Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, и пытается найти возможность вернуть его. Киев не учитывает тот факт, что в 2014-м году жители полуострова в ходе референдума приняли самостоятельное решение отделиться от страны и неоднократно подчеркивали, что не планируют его менять.

Воссоединение Крыма с РФ болезненно восприняли не только на Украине, но и во многих других странах. Евросоюз в связи с этим ввел антироссийские санкции, которые в июне были продлены до января 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин несколько раз отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», и ввел ответные ограничения в отношении стран Запада.