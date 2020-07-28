Больничные и пособия по материнству предложили платить напрямую

Москва, 28 июля. Министерство труда и социальной защиты предложило распространить механизм «прямых выплат» для больничных и пособий в связи с материнством по всей России с 1 января 2021 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Механизм «прямых выплат» позволит выплачивать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством напрямую из средств ФСС, что гарантирует полную оплату независимо от финансового положения работодателя», — объяснили в пресс-службе.

В ведомстве также подчеркнули, что такой механизм удобен и организациям, потому что позволяет не направлять их собственные средства на страховые выплаты работникам.

«Во время пандемии мы использовали механизм прямых выплат для оплаты больничных по карантину гражданам старше 65 лет и прибывающим из-за рубежа во всех субъектах РФ. Электронные листки нетрудоспособности, внедрение которых началось до пандемии, сегодня составляют 52% от всех выданных больничных», — сказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, слова которого передает пресс-служба.

Он отметил, что «прямые выплаты» оптимизировали процесс формирования листка нетрудоспособности и снизили трудозатраты, которые были связаны с оформлением бумажных документов.

По словам министра, работодатели также избавились от постоянной необходимости проверять правильность оформления листка нетрудоспособности. Кроме того, исключена возможность его потери и необходимость переоформления документа в случае обнаружения ошибок при заполнении.

Соответствующая законодательная инициатива предполагает, что пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также единовременное пособие россиянкам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, поступят без заявления со стороны сотрудника на основании электронного листка нетрудоспособности.

Кроме того, документ упростит процедуру для работодателей, закрепив электронный документооборот между ними, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов и другими ведомствами.

Отметим, впервые о прямых выплатах заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам 11 мая. Он объявил, что с июня россияне могут получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Напомним, крайний срок подачи заявок — до 1 октября 2020 года.