Прикуривший от свечи в храме в Чите подросток попросил прощения

Чита, 28 июля. Подросток, прикуривший от свечи в церкви в Чите, заявил, что раскаивается и совершил свой поступок без злого умысла и по глупости. Об этом он написал на странице «Сейчас в Чите» в социальной сети «ВКонтакте».

Он извинился за свой необдуманный поступок. По словам подростка, он понял, что совершил, только после того, как прочитал комментарии в социальных сетях.

«Никакого смысла или злого умысла в моем поступке нет не было. Дело в том, что у меня нет религиозного образования. Я даже никаких представлений об этом не было. Тем более я не подумал о чувствах верующих», — уточнил он.

По словам подростка, он не хотел никого оскорблять, а прикурил со свечи в храме по глупости и незнанию. При этом он добавил, что подвергся резкому осуждению людей, которые ему угрожали.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором подросток прикуривает сигарету от свечи в соборе. По некоторым данным, инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите. На кадрах видно, как молодой человек в шортах прикуривает и затягивается. В полиции по данному факту начали проверку.