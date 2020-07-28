Нюша разозлила подписчиков вопросами о путешествиях

Москва, 28 июля. Певица Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, разозлила интернет-пользователей вопросами о летнем отдыхе.

Исполнительница отметила в Instagram, что с 1 августа Россия открывает авиасообщение с тремя странами — Турцией, Танзанией и Великобританией. Девушка обрадовалась этой новости и призналась, что очень сильно любит путешествовать.

«Есть планы поехать куда-то этим летом? Или останетесь в родном городе/стране???» — поинтересовалась она у подписчиков.

Публикацию Нюша сопроводила яркими снимками, на которых позирует на белоснежной яхте на фоне лазурной воды. Певица нарядилась в яркий купальник, накинула рубашку и заплела волосы в косы.

Однако, судя по комментариям, певица своим вопросом раздосадовала подписчиков. А в некоторых даже вызвала гнев. Интернет-пользователи раскритиковали исполнительницу, которая, несмотря на дорогие билеты и пандемию, планирует отдых за рубежом.

«Лети, собирай вирусы», — написал egor8774.

«Что значит — три страны? Ваши коллеги уже давно отдыхают в дальнем зарубежье», — с сарказмом отметила _anastation_n.

«Надо пока оставаться. Опасно», — подчеркнул andreybesshtanko76.

Ранее подписчики устыдили бизнесмена Игоря Сивова за «непристойный вид» его жены, певицы Нюши. Девушка на фото в Instagram позирует с супругом в кофточке без лямок, которая, кажется, вот-вот с нее спадет.