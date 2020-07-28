Владельца сети «Корчма «Тарас Бульба» объявили в федеральный розыск

Москва, 28 июля. Владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана объявили в федеральный розыск. Об этом сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Как оказалось, по решению суда Белойван должен был выплатить недоимки по налогам, однако после освобождения из-под стражи бизнесмен скрылся. Уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, которые должны были взыскать в счет неуплаченных налогов, возбудили в феврале 2020 года. Белойвана неоднократно вызывали на допрос в СК, но владелец сети ресторанов так и не явился.

«В связи с этим он объявлен в федеральный розыск, а в ближайшее время планируется объявление фигуранта и в международный розыск», — рассказала Иванова.

Как отметила представитель ГСУ, в 2014–2015 годах налоговая инспекция проверила ООО «Золотой рассвет», осуществляющего деятельность сети «Корчма «Тарас Бульба». Чтобы с этой организации не взыскали недоимки, Белойван в конце 2015 года зарегистрировал другую ООО — «Лидер К».

Иванова уточнила, что бизнесмен не уплатил в установленный срок 57 миллионов рублей. Деятельность «Золотого рассвета» была прекращена, а рестораны продолжили работать от имени «Лидер К», передает НСН. Это позволило скрыть доходы от налоговых органов.

Отметим, что в июле 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии по делу о неуплате налогов. Бизнесмен задолжал государству более 650 миллионов рублей, пишет «Вечерняя Москва». Впоследствии суд освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью предпринимателя.