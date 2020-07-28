Китайские разработчики нашли способ взломать любой iPhone

Москва, 28 июля. Уязвимость процессоров смартфонов и планшетов Apple позволяет взломать устройства производителя, сообщило агентство по кибербезопасности Digitpol со ссылкой на китайскую команду разработчиков Pangu.

Разработчики из КНР выявили проблему в процессорах SEP (Secure Enclave Protection), что позволяет обойти защиту устройств. Процессор отвечает за хранение конфиденциальной информации, в том числе паролей и биометрических данных.

Для взлома устройства китайские разработчики использовали эксплойт Checkm8, который обходит автоматическую блокировку после десяти неверных попыток ввода пароля. Злоумышленники могут вводить пароль бесчисленное количество раз, пока не подберут нужный. Для взлома достаточно получить физический доступ к устройству.

Эксперты отметили, что устранить уязвимость можно на программном уровне.

Ранее владельцы устройств Apple пожаловались на масштабный сбой в работе приложений на своих iPhone и планшетах. Неполадки были зафиксированы в России и других странах мира.

В частности, недоступными стали популярные приложения TikTok, Spotify, Tinder и Viber. Россияне испытали сложности с запуском «Яндекс.Навигатора».