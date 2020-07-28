Бессараб поддержала идею перечислять в ПФР конфискованные у коррупционеров средства

Идея перечислять в ПФР конфискованные средства — это новый шаг в борьбе с коррупцией, заявила ФАН депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее «Известия» сообщили, что Минфин выступил с предложением перечислять в Пенсионный фонд России деньги, законность которых невозможно доказать. Проект закона уже внесен в правительство, и новые нормы могут быть приняты в декабре 2020 года.

В случае, если поправки в Гражданский кодекс вступят в силу, то конфискации подвергнется не только имущество, законность приобретения которого выяснить не удалось, но и деньги — в случае «отсутствия доказательств законности их получения». Пока непонятно, какой именно орган будет заниматься проверкой законности получения средств, как непонятна и минимальная сумма, «вызывающая сомнение контролирующих органов».

Комментируя новость, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что предложение Минфина можно расценивать как новый шаг в борьбе с коррупцией.

«Идея именно в развитии борьбы с коррупцией, потому что у нас уже есть закон, в соответствии с которым конфискованное имущество у коррупционеров перечисляется в пенсионный фонд России, и тем самым формируются средства для начисления пенсий гражданам. В принципе, это продолжение той же самой темы в рамках борьбы с коррупцией. Почему появился такой термин, как «отмывание денег»? Потому что во многих странах мира, если вы не доказали источник дохода, то эти деньги считаются добытыми незаконным путем. И сейчас мы идем по достаточно цивилизованному пути», — говорит парламентарий.

К слову, в большинстве фракций Госдумы инициативу Минфина готовы поддержать в связи с дефицитом средств Пенсионного фонда и падением его доходов.

«Я поддерживаю это предложение, потому что в любом случае — если источник дохода не был подтвержден, денежная амнистия давала возможность вернуть средства, и на эти цели было предоставлено достаточно много времени. Но вот, наверное, хватит ожиданий, пора переходить к действиям, и это как раз первый шаг. Даже если делить те самые 9 млрд, о которых говорилось на уровне как политиков, так и финансистов, то это достаточно небольшие деньги для пенсионного фонда страны, но тем не менее такие дополнительные вливания лишними не будут. Это материнский капитал, это пособия малоимущим, это пенсии, поэтому я считаю, пусть они лучше пойдут на детей и стариков, чем на коррупционеров», — заключила собеседница ФАН.

Напомним, сейчас российские чиновники обязаны декларировать сведения о своих доходах, имуществе и крупных расходах. Точно такие же требования распространяются на их супругов и несовершеннолетних детей. Под крупными расходами понимаются траты, превышающие общий доход семьи чиновника за три последних года. В этом случае госслужащий должен раскрыть источники получения средств и, если он не сможет подтвердить законность доходов, приобретенное на них имущество могут изъять в пользу государства.