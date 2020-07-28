Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Москва, 27 июля. Актриса Елены Кондулайнен попала в больницу из ресторана, где она была на вечере выпускников. Ее состояние ухудшилось. Как пишут средства массовой информации, у артистки диагностировали инсульт.

Как сообщалось ранее, исполнительница роли в фильме «Восемь первых свиданий» произносила тост 24 июля в компании друзей, внезапно ей стало нехорошо. Ее госпитализировали.

На данный момент актриса находится в реанимации, а медики пока не дают никаких прогнозов и не видят положительной динамики. Как пишет «Стархит», у Кондулайнен нашли острое нарушение мозгового кровообращения, неврологическую энцефалопатию и общую заторможенность речи.

Ранее сообщалось, что 62-летняя звезда советского кино неожиданно почувствовала головную боль, появились нарушения речи. Официант вызвал скорую помощь, но Кондулайнен стала отказываться от госпитализации. Медики настояли и увезли ее в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.

Кондулайнен за свою карьеру снялась в более чем 40 фильмах. После съемок в картине «Сто дней до приказа» за ней закрепилось звание секс-символа СССР. Затем она решила попробовать себя в качестве певицы и исполнителя авторских песен. Артистка принимала участие в реалити-шоу «Последний герой 3: Остаться в живых».

Ранее супруга известного российского музыканта Александра Буйнова рассказала, что ее муж перенес операцию. Ему удалили желчный пузырь, после чего артист заметно похудел. При этом сам певец отказался сообщать подробности хирургического вмешательства.