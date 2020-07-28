Евросоюз отказался открывать границу с Россией до середины августа

Брюссель, 28 июля. Совет ЕС не включил Россию в список стран, границы с которыми Евросоюз сможет открыть в ближайшее время. Об этом сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Уточняется, что в ближайшее время Брюссель намеревается обнародовать обновленный «белый список». В следующий раз этот перечень пересмотрят только в середине августа.

«Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано», — отметил источник ТАСС.

Дипломат уточнил, что сейчас в «белом списке» ЕС находятся 13 стран, и вряд ли этот перечень расширят. Более того, по мнению представителя делегации одной из стран ЕС, список могут даже сократить. Дипломат отметил, что за последние две недели эпидемиологическая ситуация в мире развивается не самым лучшим образом.

«Во многих странах мы видим рост числа заражений, что, к сожалению, не позволяет быстро открывать границы, а, наоборот, даже вынуждает принимать новые меры», — подытожил он.

Решение об открытии границ в ЕС принимают с учетом обстановки с коронавирусом в той или иной стране, уточняет НСН.

Ранее стало известно, что страны Европы готовятся ко второй волне COVID-19. По данным газеты The Guardian, во многих государствах уже обсуждают повторное введение ограничительных мер. Так, объявление строгого карантина не исключают в Бельгии.