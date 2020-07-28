Обзор популярной диеты французского врача Пьера Дюкана, ее безопасность и эффективность.

Быстрое похудение привлекает многих людей. Сбросить четыре-пять ненавистных килограммов за несколько дней, а потом продолжить снижать вес, не отказываясь от вкусной еды, — не это ли мечта? Диета Дюкана обещает быстрое похудение без голода. Как она работает?

Пьер Дюкан и диета для тучного пациента

В 70-х годах XX века к врачу общей практики Пьеру Дюкану обратился пациент. Он страдал от лишнего веса и просил доктора помочь ему похудеть. Ожирение настолько утомило мужчину, что он был готов отказаться от любой пищи, кроме мяса.

Доктор Дюкан пошел навстречу пациенту. Он посоветовал ему есть только мясо, пить как можно больше воды и добавить в рацион овсяные отруби как источник клетчатки. И стал наблюдать. Успехи его пациента были ошеломляющими: тот начал стремительно худеть. Первая неделя — минус 5 кг, последующие — минус 2-3 кг. Пьер Дюкан понял, что его диета работает. В начале 2000-х он опубликовал книгу, которая мгновенно стала бестселлером.

Принципы диеты Дюкана

Рацион основан на обилии белковых продуктов, ограничении простых углеводов и жиров. Набор продуктов определяется фазой. Время фаз рассчитывается индивидуально и определяется весом, который вы планируете потерять. Чем больше масса тела, тем дольше необходимо оставаться в первых двух фазах, в которых идет активное похудение.

Фаза «Атака». Первый шаг к похудению занимает один-семь дней. Можете есть любые белковые продукты в любом количестве и принимать по 1,5 столовые ложки овсяных отрубей в день. Продукты для этой фазы:

постное мясо — говядина, свинина, птица;

субпродукты;

нежирная рыба и морепродукты;

яйца;

молочные продукты.

Из-за отказа от простых углеводов и увеличения потребления белка тело теряет до 5 кг веса. Это не только жировые отложения, но и запасы воды в тканях. Однако первый эффект, как считал автор диеты, крайне важен для правильной мотивации. Когда результат диеты заметен, придерживаться ее проще.

Фаза «Круиз». В этой фазе происходит планомерное снижение веса. И оставаться в ней необходимо до тех пор, пока масса тела не приблизится к ожидаемой. Это может произойти за месяц или за год. В течение этого времени белковые дни чередуют с белково-овощными, необходимо ежедневно употреблять по две ложки отрубей. Список разрешенных продуктов расширяется некрахмалистыми овощами:

листовой зеленью;

капустой;

грибами;

зеленой стручковой фасолью;

пасленовыми — перцем, помидорами, баклажанами, кабачками, тыквой;

луком;

некрахмалистыми корнеплодами — репой, редькой, дайконом, редисом;

огурцами.

Эти продукты можно есть без ограничений. Также допускаются крахмалистые овощи — морковь и свекла, но не более одной порции ежедневно. Салаты из овощей можно заправлять ложкой растительного масла.

Фаза «Консолидация». Происходит закрепление веса. Продолжительность фазы индивидуальна, рассчитывается по формуле: 10 дней на каждые 4,5 кг потерянной массы тела. Белковая пища первой фазы не ограничена, в рационе остаются некрахмалистые овощи, добавляются углеводные и жирные продукты:

фрукты и ягоды — одна порция в день любых фруктов, например, одно яблоко или груша, стакан ягод, половина небольшой дыни;

сыр — до 40 граммов в день;

хлеб — до двух ломтиков с обезжиренным сливочным маслом;

крахмалистые продукты — не более двух порций по 250 граммов в неделю бобовых, картофеля, риса и других круп.

Один день в неделю должен быть белковым. Каждый день нельзя забывать об отрубях и съедать по две ложки. А два раза в неделю можно устроить «праздник живота» и выбрать блюдо, которое принесет вам радость и удовольствие. Но только одно:

закуску из любых продуктов;

десерт;

бокал вина.

Фаза «Стабилизация». В этой фазе доктор Дюкан советовал оставаться в течение всей жизни. У нее нет жестких правил. Перечень продуктов из предыдущей фазы уже достаточно широк. В него можно включать любые другие продукты по своему усмотрению. Из главных условий:

сохранение одного белкового дня в неделю;

употребление ежедневно трех столовых ложек отрубей;

физическая активность — если у вас есть возможность пройтись пешком или подняться по лестнице, сделайте это.

Фаза позволяет «послабления» рациона, то есть предполагается, что вы уже привыкли к определенному рациону и не будете резко его менять. Но если вы заметите, что вес начал расти, необходимо вернуться к предыдущей фазе «Консолидации» и оставаться в ней до стабилизации веса.

Эффективна ли диета Дюкана

Этот план похудения стал таким популярным, что его эффективности были посвящены научные исследования. Ученые из Польши подтвердили, что в течение 10 недель женщины теряют на высокобелковом рационе диеты Дюкана до 15 кг.

Тому есть объяснения.

1. Белок увеличивает расход калорий организмом. При ограничении углеводов в рационе организм запускает процесс глюконеогенеза. И превращает в глюкозу не углеводы, как обычно, а белок и избыточный жир. Жировая ткань расщепляется и расходуется на обеспечение энергетических потребностей тела.

2. Белок разгоняет метаболизм. Обменные процессы происходят быстрее. При этом вы дольше остаетесь сытым и чувствуете удовлетворение после еды.

3. Белок снижает уровень гормона голода грелина. И повышает концентрацию гормонов, отвечающих за насыщение. Благодаря этому снижается аппетит и уменьшается суточное потребление калорий.

При сытном рационе и обильном питании мало кто из тех, кто придерживается этой диеты, употребляет более 1000 калорий в день. Похудение без чувства голода — одно из главных преимуществ этого плана снижения веса.

Безопасность и противопоказания диеты Дюкана

Мнения врачей о диете неоднозначны. Похудение, безусловно, полезно для здоровья, но в этом плане есть «тонкие места».

Первая фаза ограничивает клетчатку. Она предполагает употребление 1,5 столовой ложки овсяных отрубей, которые содержат всего пять граммов клетчатки. Этого слишком мало для нормальной работы кишечника. При отсутствии клетчатки изобилие белковой пищи проявится нарушением работы пищеварительной системы, запорами и вздутием.

В рационе ограничены жиры. Когда Пьер Дюкан разрабатывал и продвигал диету, в мире шла кампания борьбы с жирами. Их только признали опасными для сердечно-сосудистой системы и рекомендовали ограничивать для профилактики инфаркта, атеросклероза сосудов. Доктор Дюкан добавил своему плану похудения «актуальности». Он запретил употреблять больше столовой ложки растительного масла в сутки и порекомендовал заменить натуральные жиры спредами. Сегодня позиция науки изменилась: доказано, что именно спреды, а не растительные масла вызывают атеросклероз сосудов. А диеты с высоким содержанием белка и жира более эффективны для похудения, чем вовсе без жиров. Поэтому ограничивать полезные жиры, в том числе оливковое и растительное масло, орехи и семена, нет смысла.

Избыток белка опасен для почек. Долгое время это мнение бытовало в медицине. Исследования последних лет опровергают этот факт и доказывают, что если у человека с почками все в порядке, белковая диета не принесет ему вреда. Однако она может усугубить состояние людей, склонных к образованию камней в почках.

Людям с болезнями почек следует посоветоваться с врачом, прежде чем обращаться к диете Дюкана. Как и пациентам с подагрой: у них избыток белка в рационе может вызвать повышение концентрации мочевой кислоты в крови и обострение болезни. Также диета не рекомендована при болезнях печени, нарушении обмена веществ, во время беременности и грудного вскармливания.