МИД РФ объяснил размещение С-400 в Арктике

Москва, 28 июля. Размещение комплексов С-400 на арктических островах продиктовано нуждами обороны, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

«Что касается появления систем С-400 на российских арктических островах – это логичный шаг после создания сплошного радиолокационного поля над территорией нашей страны. Система С-400 имеет исключительно оборонное предназначение», — объяснил дипломат в комментарии РИА Новости.

Корчунов подчеркнул, что размещение С-400 не должно вызывать беспокойства у тех, кто не вынашивает агрессивных намерений в отношении района или объекта, которые С-400 призвана защищать.

Ранее в США заявили о развертывании новых российских баз в Арктике и размещении там ЗРК С-400. Журналисты из китайского издания Sohu напомнили, как весной 2018 года США решили показать собственную «мощь и силу» в Арктике. Во время запуска одна из подлодок так и не смогла преодолеть толщу арктического льда и попросту вмерзла. Капитан судна обратился за помощью к России и незамедлительно получит положительный ответ. Однако из США был отправлен специальный отряд для вызволения подводной лодки.