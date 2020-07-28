Фоменко пожаловался на домогательства педагога по черчению

Москва, 28 июля. Известный актер, музыкант и телеведущий Николай Фоменко признался в сексуальных домогательствах со стороны педагога. Однако далеко не все фанаты на слово поверили знаменитости.

Фоменко опубликовал в Instagram видеозапись, на которой рассказал о якобы произошедшем 27 лет назад инциденте. Актер пожаловался, что во время учебы в Зарайском филиале института нефти и газа «стал жертвой харассмента» со стороны преподавателя по черчению.

Женщина, по словам артиста, «недвусмысленно приставала» и угрожала «завалить» его на экзамене, если откажется от «отношений интимного свойства».

«Я отказался потому, что она не нравилась мне. Не понимал, как могу с педагогом… Меня выгнали из института. Не получилось стать нефтяником, газовиком. Понял, что правду нельзя скрывать. И решил подать на нее в суд», — добавил актер.

Фоменко призвал поклонников поддержать его в этом решении. Однако большинство подписчиков быстро разгадали замысел актера и оценили его сатирическую шутку.

Дело в том, что Фоменко не учился в Зарайске. В 1983 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

«Замечательный сатирический монолог! Соглашусь, что в ситуациях с обвинением в харассменте спустя десятилетия есть эдакий хайпожорский душок», — отметила reginamashtaller.

«Не забудьте про материальный ущерб! Загубленная карьера газовика дорого стоит», — поддержала шутку inna_kras15.

«Жуткая история. Кровь в жилах стынет», — констатировала natasha_veselovaa.

Отметим, что в последнее время в центре внимания общественности находятся скандалы с участием игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского и актера Гоши Куценко. Обоих мужчин обвинили в домогательствах. Скипский не стал комментировать заявления в свой адрес, а Куценко заметил, что «каждый пиарится как может».