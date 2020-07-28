Националисты выдвинули десять требований к режиму Зеленского

В центре Киева состоялась акция протеста против «усиленного перемирия» в Донбассе, организованная националистами и порохоботами из «Движения сопротивления капитуляции». Ее участники выдвинули целых 10 требований к украинской власти, а также пообещали «вернуться с Майданом» 24 августа, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Сторонники экс-президента Петра Порошенко и «партии войны» обещали организовать «невиданную по мощи» акцию протеста под офисом президента сразу после известия о заключении перемирия с ЛДНР. Напомним, с полуночи 27 июля в Донбассе начал действовать «режим тишины», согласованный трехсторонней контактной группой в Минске. А накануне между президентами Украины и России состоялся разговор, который в Кремле назвали «конструктивным и деловым».

Радикалы сдержали свое слово — к семи часам вечера 27 июля на Банковой установили колонки, из которых неслись духоподъемные марши. Сюда же начали собираться радикалы и порохоботы всех мастей. Одним из первых на акцию явился Александр Погребинский, который на днях подло, со спины облил зеленкой нардепа от «Оппоблока» Олега Волошина, за что немедленно получил от него по морде. В толпе были замечены прибабахнутый художник и блогер Сергей Поярков и члены оплачиваемой напрямую из кармана Порошенко группировки «Демократическая сокира».

В общем, сюда стягивалась публика, прямо или косвенно зависящая от «партии войны» либо наживающаяся на войне и связанной с ней риторике. К половине восьмого вечера на площади перед офисом президента собралось чуть более тысячи человек (с импровизированной сцены тут же объявили, что «не менее пяти тысяч»), и привычное порохоботское действо стартовало.

Манифестанты держали в руках десятки самодельных плакатов: «Зелю геть», «Никаких переговоров с врагом», «Наша армия — мира гарант, а Россия — оккупант», «Воюй с Россией, а не с патриотами», «Перемирие = смерть» и так далее. Они выкрикивали антироссийские и антиправительственные лозунги, многие из которых были нецензурными. Все это перемежалось выступлениями музыкантов.

Речи сторонников экс-президента, вроде лидера «Демсокиры» Юрия Гудименко или главы «Руха опору капитуляции» Андрея Тетерука, сводились к следующему: честных украинцев опять обманывает власть — она тайно договорилась с врагами, обезоружила армию, запретила военным стрелять. И теперь повстанцы ЛДНР могут в любой момент безнаказанно атаковать позиции ВСУ и даже захватить новые украинские территории. Со стороны это выглядело дикой чушью, но ораторы страстно кричали ее в микрофон и даже периодически били себя в грудь.

Кстати, при режиме Порошенко перемирия с ЛДНР тоже заключались регулярно — их было более 1,5 десятка. Но тогда националистам не приходило в голову являться на Банковую с протестами. Судя по разговорам в толпе и выкрикам со сцены, радикалов раздражает сам механизм контроля за соблюдением перемирия — ведь из-за него сорвать очередной «режим тишины» теперь гораздо сложнее. Акция под офисом президента преследовала политическую цель — максимально мобилизовать «партию войны» и оказать давление на Владимира Зеленского.

Самым провальным моментом в этом плане было отсутствие на митинге лидера «партии войны» — Петра Порошенко. В день акции многие украинские издания написали, что он улетел на турецкий курорт Бодрум вместе с семьей, заплатив более 15 тысяч евро за эксклюзивный чартерный рейс.

Независимые украинские СМИ вовсю издевались:

«Пока порохоботы прыгают на Банковой, сам Порошенко греет пузо на море».

А также поражались беспредельному цинизму экс-гаранта.

Сторонники Порошенко стоически перенесли его побег с протеста на курорт. И даже выдвинули режиму Зеленского целых 10 требований. По их мысли, власть должна неукоснительно выполнить их по пунктам — во избежание «всесокрушающей волны протестов», которую радикалы обещают поднять с 24 августа, Дня независимости Украины.

Среди требований, озвученных порохоботами, значились — немедленно остановить разоружение на передовой в Донбассе, отменить запрет для ВСУ открывать огонь в ответ на провокации, а также отдать приказ уничтожать вражеские силы в ответ на обстрелы.

Сторонники Порошенко призвали режим Зеленского увеличить финансирование военных и отменить сокращение в ВСУ «до полной победы над Россией». Протестующие потребовали отменить приказы о запрете разведки на земле и в воздухе, не соглашаться на требования РФ провести местные выборы в Донбассе и предоставить особый статус «неконтролируемым территориям». Они призвали ни в коем случае не давать воду в Крым, постоянно усиливать санкции против РФ, а также срочно освободить Антоненко и Кузьменко — двух самых одиозных фигурантов дела об убийстве Шеремета.

Наконец, последнее требование радикалов к власти — немедленно начать расследование по статье «госизмена» за перемирие в Донбассе в отношении главы офиса президента Андрея Ермака, министра обороны Тарана и главы ВСУ Хомчака. В общем, требований столько, что если даже украинская власть с перепугу возьмется их выполнять, то рискует до 24 августа не справиться и с половиной.

По мнению киевских экспертов, порохоботы, пришедшие под офис президента, рассчитывали на повторение эффекта от своих предыдущих акций. После них у Зеленского всегда начинали «сдавать назад» и хоронить все соглашения, достигнутые по Донбассу.

Напомним, так было с остановкой разведения войск под Золотым и с отказом от создания Консультативного совета с ЛДНР. Так было и в случае с саммитом в Париже, призванным установить мир на Донбассе. Тогда массовка радикалов, пришедшая в декабре с палатками под офис президента, «запретила» это делать. А Зеленский так ни о чем толком не договорился на «нормандском саммите» с Путиным, Макроном и Меркель.

Однако «теперь вам не тогда». Сейчас главная цель офиса президента — мобилизовать свой электорат под местные выборы (они назначены на октябрь). А ради этого можно и перемирие объявить, и попытаться добиться нового саммита «нормандской четверки», на котором Зеленский смог бы набрать политических очков. Тем более, что никто не помешает Киеву после выборов завести все мирное урегулирование обратно в тупик.

Сейчас «партия войны» действует по знакомому сценарию: ставит ультиматумы, сроки их исполнения и угрожает вывести акции на массовый уровень. Напомним, осенью у Порошенко планируют начать массовые протесты против Зеленского, надеясь перевести их в новый Майдан. И нынешнее перемирие только подстегнет эту нездоровую активность. Поэтому, считают аналитики, Зеленскому все равно придется выбирать — вести собственную политику по Донбассу или продолжать ту, что ему диктует Порошенко со своими «красными линиями». Несколько раз президент уже шел на поводу у «партии войны». Свернет ли он на этот путь и сейчас — покажет ближайшее время.

Если же «президент Зе» и его команда твердо намерены сохранить рейтинг и идти по пути мирного урегулирования, то им нужно быть готовыми к возрастающему сопротивлению «партии войны». А если режим к этому не готов, то не будет ни нового «нормандского саммита», ни подвижек к миру в Донбассе, ни популярности в глазах украинцев. Которая, по слухам, является для Зеленского идеей-фикс.

Украинские аналитики восприняли очередную акцию под офисом президента с открытым сарказмом. Публицист Дмитрий Василец задался вопросом — что делает «гетман Порошенко», пока его порохоботы скачут на митинге?

«Петр Алексеевич в это время преспокойно отдыхает на турецком курорте! Теперь понятно, почему в порохоботы идут самые беспринципные и отбитые борцы за денежные знаки. В их рядах просто нет места адекватным и созидательно мыслящим людям, ведь финты «гетмана Порошенко» люди с элементарным чувством собственного достоинства просто не стали бы терпеть. Отправить соратников скакать под окнами Зеленского, а самому уехать в Турцию отдыхать — это просто прекрасно!» — заявил Василец.

Киевский аналитик Александр Скубченко считает, что перед митингом на Банковой стоило развесить цитаты Порошенко о мире с Россией.

«Было бы здорово, если бы офис президента к вечеру, когда порохоботы собирались протестовать против мира в Донбассе, разместил бы на здании офиса огромные плакаты с цитатами экс-президента Порошенко о мире, необходимости реализации Минских соглашений и так далее. В общем, обо всем том, против чего они протестовали. В этом случае телекартинка получилась бы на редкость живой и красивой. Например, «Переговоры Зеленского и Путина — это измена» на фоне «Жму руку, обнимаю» (цитата из разговора президентов РФ и Украины в 2016-м. — Прим. ФАН). Или лозунг «Прекращение огня — это нож в спину армии!» на фоне плаката «Президенты Украины и РФ Порошенко и Путин договорились о постоянном прекращении огня на востоке Украины». Увы, на Банковой до этого не додумались», — сожалеет Скубченко.

По мнению украинского публициста и политолога Юрия Ткачева, после начала перемирия «псевдопатриоты впали в ужас от перспективы потери источника заработка, ведь за шесть лет они привыкли делать деньги на войне и истерике».

«После начала перемирия из уст десятков порохоботов, националистов и прочей псевдопатриотической шушеры слышится полное ужаса шариковское: «Где же мы теперь будем харчеваться?!» За шесть лет войны в стране сформировалась целая плеяда деятелей, жизненно зависящих от продолжения войны. В меру бездарные и ленивые, но любящие солидные гонорары и прочие блага — эти люди в войне нашли золотую жилу. То есть возможность делать то, на чём нормальные люди зарабатывать брезгуют, — пояснил Ткаченко. — Если война в ее активной фазе прекратится, украинское общество начнет выбираться из ямы коллективной истерики, в которую оно погрузилось в 2014-м. А эти люди потеряют возможность наживаться на этой истерике и будут вынуждены снова зарабатывать относительно честно».

При этом, отмечает эксперт, «челяди Порошенко» придется конкурировать с более талантливыми, трудолюбивыми и морально чистоплотными коллегами.