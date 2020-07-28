В России выявили 5395 новых случаев COVID-19 за сутки

Москва, 28 июля. Медики зафиксировали 5395 новых случаев коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«Из них 30% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что в целом с начала пандемии в России выявили 823 515 случаев COVID-19. Уже 612 217 пациентов удалось вылечить, 8888 выздоровели за прошедший день. Число летальных исходов достигло 13 504 — 150 человек умерли за минувшие сутки.

В общей сложности в России провели около 27,3 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию.

Ситуация с COVID-19 в России продолжает стабилизироваться, в регионах поэтапно снимают ограничительные меры. А с 1 августа, как напоминает «ФедералПресс», запускают рейсы до Турции, Танзании и Великобритании.

При этом в Европе санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно ухудшается. Власти ряда стран, например Германии, Франции и Бельгии, опасаются второй волны коронавируса. В том числе и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус признал усиление пандемии, пишет НСН.

Ученые разных стран трудятся над созданием вакцины. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи уже практически заверишил второй этап клинических испытаний препарата.