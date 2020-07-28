Звезда «Дома-2» Катя Жужа откровенно рассказала, почему долго скрывала вторую беременность

Москва, 28 июля. Бывшая ведущая популярного российского телевизионного проекта «Дом-2» Катя Жужа уже во второй раз стала мамой. По словам самой знаменитости, беременность далась ей нелегко. Девушка призналась, что полтора года безрезультатных попыток забеременеть вывели ее из колеи.

Звезда «Дома-2» откровенно рассказала, почему долго скрывала вторую беременность. Жужа призналась, что этот период жизни дался ей очень сложно. Она заметила, что с мужем — автомобильным гонщиком Артемом Маркеловым — уже давно задумывались о втором ребенке, но зачать малыша очень долго не удавалось.

«Мы бегали по всем врачам Москвы, сдавали миллионы анализов в разных клиниках и центрах репродукции. Но проблем не было! И в один момент даже стало обидно, что нас не от чего лечить. Врачи просто разводили руками и говорили: «Пробуйте дальше», — рассказала Жужа.

Как пишет «СтарХит», девушка заметила, что уже начала раздумывать о процедуре искусственного оплодотворения, ЭКО, но супруг убедил ее отказаться от подобной операции. Тогда Жужа отпустила ситуацию на самотек, и в скором времени произошло чудо — ей удалось забеременеть.

Телеведущая достаточно долго скрывала беременность от своих подписчиков и фанатов, чтобы не сглазить. Сегодня, 28 июля, Катя Жужа стала мамой уже во второй раз. На своей странице в одной из социальных сетей она опубликовала пост, в котором сообщила, что успешно родила малыша. Пол и имя ребенка пока не раскрываются.

«Добро пожаловать в новую жизнь!» — написала Жужа в личном блоге.

Девушка заметила, что не планирует зацикливаться на своем ребенке и будет продолжать активный образ жизни. Однако призналась, что собирается стать хорошей матерью для своего новорожденного малыша.

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