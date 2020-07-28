Отель Ротару в Ялте разорился из-за пандемии

Ялта, 28 июля. Отель советской и украинской певицы Софии Ротару в Крыму разорился из-за пандемии.

Согласно официальному заявлению, бутик-отель Villa Sofia закрыт на реновацию. Ворота перемотаны проволокой, а из ресторана, который находится на территории, вывезена мебель.

Особняк на набережной Ялты, где и появился отель, звезда приобрела в 2008 году. Villa Sofia вмещает 12 номеров. Каждый сезон туда на отдых прилетала и сама певица. Однако с последнего ее визита прошло больше года.

Сейчас артистке и ее семье сложно управлять гостиницей, поскольку все имеют украинское гражданство. Но бизнес оказался в непростом положении не только из-за этого. Самые очевидные на то причины — пандемия и дорогостоящее проживание. За ночь на вилле Ротару нужно было отдать от 20 до 45 тысяч рублей.

При этом некоторые постояльцы жаловались, что цена не соответствует качеству. По их словам, отель, который позиционирует себя как люксовый, не лучше трехзвездочной гостиницы.

В описании указано, что Villa Sofia является достопримечательностью города-курорта Ялты и располагается в здании особняка 19-го века, где до революции находились знаменитые купальни Рофе. Владельцы характеризуют отель как изысканный и элегантный и обещают гостям респектабельный отдых в уютной атмосфере в центре известного курорта. Фото номеров на странице гостиницы в Facebook подтверждают эти характеристики.

Пока неизвестно, каким будет отель после обновления, и изменят ли владельцы в нем ценовую политику.