Экс-боевик АТО объяснил нежелание украинских властей возвращать Донбасс

Киев, 28 июля. Главная проблема возвращения Донбасса в состав Украины складывается в Киеве, украинские власти не хотят завершать гражданскую войну на юго-востоке страны, считает экс-боевик АТО Юрий Касьянов.

Касьянов объяснил, что продолжение войны в Донбассе выгодно киевским властям, поскольку на него можно списать все ― провалы в экономике, в борьбе с коронавирусом и многое другое.

Кроме того, война выступает консолидирующей общество темой, когда языковой вопрос и вопросы веры уже «замусолены».

«Патриотизм – это консолидирующая тема, и даже Зеленский на этом играет. Без возможности списать проблемы на войну, коронавирус, коррупцию как власть (любая) будет оправдывать все то, что происходит?» — пишет Касьянов на портале «Главред».

По словам экс-боевика, в Киеве плачутся западным правителям о том, что после войны в Донбассе остались громадные разрушения. Касьянов отметил, что на территории Донбасса работают почти все предприятия и сельское хозяйство.

«Восстанавливать надо мозги нашей элиты, в первую очередь, здесь, в Киеве, а не экономику», — добавил он.

Ранее Касьянов заявил, что Украина могла отвоевать Донбасс в 2014 году, но помешала трусость и жадность экс-президента страны Петра Порошенко.