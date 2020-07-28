Российским абитуриентам рассказали об особенностях поступления в вузы в 2020 году

Санкт-Петербург, 28 июля. Пандемия коронавируса внесла коррективы во многие аспекты жизни, в том числе и в процесс поступления в вузы. Российским абитуриентам и их родителям рассказали, о каких особенностях стоит помнить в 2020 году при подаче документов в учебные заведения.

Во-первых, в этом году частично отменили ЕГЭ — экзамен сдавали только те, кто планировал поступать в вузы. Остальным аттестат выдали по итогам обучения за год.

Во-вторых, сроки сдачи ЕГЭ в связи с пандемией сдвинулись. Сначала экзамен планировали провести в конце мая, затем сдвинули на конец июня, а после — на июль. В связи с этим примерно на два месяца сместились сроки начала вступительных испытаний в вузы. Чтобы узнать дату начала экзаменов в выбранном заведении, лучше всего зайти на сайт вуза или позвонить в приемную комиссию.

В-третьих, подать документы во многие учебные заведения теперь можно онлайн. Документы отправлялись либо через официальный сайт вуза, либо через портал «Госуслуги» с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн».

Еще одна особенность 2020 года — большое число олимпиадников, у которых обычно больше шансов на поступление. Дело в том, что в связи с пандемией в этом году не проводился финал Всероссийской олимпиады школьников, а призерами объявили всех участников, дошедших до регионального этапа олимпиады и набравших необходимое количество баллов на ЕГЭ. Все это привело к повышению конкуренции за места в вузах.

При этом президент РФ Владимир Путин поручил выделить 30 тысяч дополнительных бюджетных мест в вузах всей страны, чтобы уравнять конкуренцию. Однако абитуриентам, подавшим заявление в несколько учебных заведений одновременно, следует помнить, что зачисление произойдет только после успешной сдачи экзаменов и предоставления подлинников документов.

«Какой [вуз] более привлекателен для того или иного абитуриента, в тот [он] и сдаст натуральные документы. Это определяется буквально за несколько дней до издания приказа о зачислении. Если студенты выбирают наш вуз, то они должны принести подлинники за два–три дня до издания приказа», — пояснил ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, до сих пор не исключено, что учебный год новоиспеченным студентам придется начать в онлайн режиме. Рудской отметил, что это зависит от эпидемиологической ситуации, поэтому сейчас никто не может сказать, в каком формате будут проходить занятия. При этом ректор подчеркнул, что в онлайн или в оффлайн режиме обучение стопроцентно начнется 1 сентября.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что обучение в школах в сентябре начнется в обычном формате, пишет РИАМО. Также ведомство готовится к проведению традиционных линеек в школах.