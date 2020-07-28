Россиянам объяснили порядок въезда в Турцию, Британию и Танзанию

Москва, 28 июля. Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила порядок въезда граждан в Турцию, Великобританию и Танзанию. Именно с этими тремя странами РФ возобновит авиасообщение 1 августа.

Для въезда в Турцию россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус. Во время полета нужно будет заполнить анкету с личными данными.

«В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру», — уточнили в АТОР.

Пассажиров с подозрением на COVID-19 изолируют, а при положительном ПЦР-тесте отправят в госпиталь для обследования и лечения.

По прибытии в Британию россиянам придется провести две недели в изоляции, передает НСН. Справка об отсутствии коронавируса не потребуется, визу нужно получить по действующим правилам. За 48 часов до прибытия россиянам необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Полеты же в Танзанию пока возможны только на остров Занзибар. Справка с отрицательным тестом на COVID-19 путешественникам не нужна, потребуется лишь виза и заполненная на борту самолета анкета. По прибытии туристам измерят температуру.

Как пишет Deita.ru, россиянам посоветовали приобретать страховку, покрывающую лечение от коронавируса.

Ранее исполнительный директор уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев предупредил о высокой стоимости путешествий по направлениям, доступным россиянам с 1 августа. По его словам, они нацелены не на рядовых отдыхающих из России. Например, запуск рейсов с Британией направлен на граждан, которые имеют недвижимость на территории государства и могут находиться там долгое время.