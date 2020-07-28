Жена Михалкова показала, как страдающий от болезни Паркинсона Зайцев передвигается по дому

Москва, 28 июля. Известный модельер и художник Вячеслав Зайцев не в состоянии самостоятельно передвигаться по дому из-за болезни. Как пишут средства массовой информации, он живет в доме, который стал отчасти музеем, где хранятся все его работы.

Его навестила общественный деятель, супруга известного российского режиссера Никиты Михалкова Татьяна. Об этом она рассказала в социальной сети.

Она напомнила, что 82-летний кутюрье живет в особняке, расположенном в Каблуково. Зайцеву трудом удается передвигаться по дому, он долгое время страдает от болезни Паркинсона.

Михалкова показала на видео, в каких условиях живет художник-модельер.

«В гостях у всеми любимого Вячеслава Зайцева в дом-музее в Каблуково. Любим, ценим и уважаем!» — подчеркнула она.

Ранее департамент городского имущества Москвы требует взыскать с Дома моды Вячеслава Зайцева более 58 миллионов рублей. Иск поступил в Арбитражный суд столицы и пока еще не запущен в производство. Детали спора не раскрываются.

При этом представители Дома моды 82-летнего дизайнера заявили, что никакой информацией на этот счет не обладают и для них самих подача иска «большая новость». По предварительным данным, претензии департамента связаны с задолженностью по аренде.

Вячеслав Зайцев является одним из самых известных российских модельеров. Причем его имя приобрело мировую известность еще в советское время. Всесоюзный дом моделей он оставил в конце 70-х годов и в 1982 году открыл собственный Дом моды.