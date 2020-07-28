Эксперт объяснил, почему после вина россияне испытывают дискомфорт

Москва, 28 июля. Главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Владимир Ковальзон объяснил, почему россияне часто испытывают дискомфорт после вина. По его словам, дело в устоявшейся культуре потребления.

По статистике, российские граждане выбирают натуральные вина реже, чем крепкие алкогольные напитки, и, особенно, пиво. Поэтому для них этот вид алкоголя является менее привычным, как и для их организма.

«Во Франции, Италии и Испании — там все знают, какое вино и когда надо пить. Там люди разбираются в сортах винограда и понимают, к какой еде какое вино подходит. У них есть винная культура. Они приучены пить вино и у них ферментная система с желудком привыкли к этому. У россиян от вина часто бывает изжога, поэтому они не любят натуральные вина. У нас их считают кислыми, а у европейцев организм адаптирован к этому», — пояснил Ковальзон в интервью для радио Sputnik.

Эксперт констатировал, что зачастую россияне просто не знают, какое вино выбирать. Приходя в магазин, они теряются перед внушительным ассортиментом, который варьируется в ценовом диапазоне от не скольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Ковальзон отметил, что в этой ситуации покупателям нужна помощь сомелье, однако его советы тоже не станут решением проблемы, поскольку он не знает их, а значит, сможет сориентировать в выборе лишь «примерно».

«На самом деле, человек должен сам себе подобрать вино, от которого ему будет хорошо, и живот болеть не будет, и изжоги не будет», — подчеркнул доктор биологических наук.

Он также напомнил, что при потреблении вина важно помнить о мере и не пить его в «токсических дозах», поскольку алкоголь, как и любое другое вещество, в огромных объемах вредит организму.