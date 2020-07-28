Эксперт объяснил, почему Польша не хочет размещать F-35 близ Калининградской области

Требование Пентагона запрещает Варшаве размещать F-35 близ российских и белорусских границ, сообщил ФАН военный аналитик Вадим Козюлин.

Ранее польское издание Defence24 сообщило, что Варшава опасается размещать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II на военной базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, а также в городе Миньск-Мазовецки на границе с Белоруссией.

По мнению экспертов издания, размещение самых современных американских истребителей близ российских границ позволит Москве изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики F-35. С выводами сотрудников Defence24 в целом согласен директор программы ПИР-Центра, научный сотрудник дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Однако в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он добавил, что «опасения Польши — это лишь прикрытие для требований, предъявляемых американским военным ведомством».

«Тут даже не поляки, а в первую очередь американцы обеспокоены тем, что русские могут изучить режимы работы их самых современных истребителей. Причем запрет — это повсеместное требование, которое должны выполнять все страны, в которые поставляются F-35, все остальное — вторично. Считайте это техническим требованием Пентагона, которое соблюдается каждый раз, когда США проводят военные маневры или когда на горизонте появляются русские. Это начинает их тревожить», — говорит эксперт.

В итоге Варшава предлагает США разместить аэродром базирования для F-35 Lightning II в город Свидвин (Западно-Поморское воеводство), где расположена 21 тактическая авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) Польши.

«В первую очередь американцев заботит вопрос радиолокационной заметности для F-35, то есть то, какой след самолет оставляет в воздухе и как его можно ловить, как настраивать локаторы именно так, чтобы F-35 был заметен. Это же самолет, выполненный по технологии «стелс», чем США так гордятся, думают, что это незаметный самолет. Хотя на самом деле к теме стелс-технологий очень много вопросов и наши военные говорят, что располагают средствами, способными засекать такие самолеты. Значит, не настолько он невидим, раз американцы не хотят, чтобы кто-то взял эту тему и прояснил в Калининградской области», — заключил собеседник ФАН.

Не стоит также забывать, что военный аэродром в городе Мальборк в случае потенциального военного конфликта между Россией и НАТО может быть поражен ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер», способного наносить удары на расстоянии до 500 км.

Напомним, в июле стало известно, что ВВС США выкупят восемь истребителей F-35 Lightning II, изначально построенных для Турции крупнейшей в мире военно-промышленной компанией Lockheed Martin. Соглашение о приобретении Польшей у США 32 истребителей F-35A Lightning II подписано в январе на польской авиабазе Демблин. Сумма контракта составила 4,6 миллиарда долларов. Ежегодно Польша, начиная с 2024 года, должна получать от четырех до шести таких самолетов.