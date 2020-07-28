В Крыму отреагировали на заявление МИД Германии о статусе полуострова

Симферополь, 28 июля. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов напомнил об объединении ФРГ и ГДР. Он прокомментировал заявление немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса о статусе полуострова.

Маас ранее сообщил, что расширение формата G7 и включение в группу России вряд ли возможно, так как пока якобы остается нерешенным вопрос Крыма и Украины.

«Прискорбно, что глава МИД ФРГ, которая без какого-либо референдума аннексировала ГДР, покушается на закрепленную в нашей конституции территориальную целостность России», — уточнил он.

Как пишет РИА Новости, кроме того, по мнению Мурадова, «его представление о том, что воссоединение немцев мир должен приветствовать, а воссоединение русских осуждать, оторвано от здравого смысла».

Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ.