Лолиту рассмешили заявления хирурга о ее похудении

Москва, 28 июля. Известная эстрадная певица Лолита Милявская опровергла слухи о том, что она похудела благодаря бандажированию желудка. Артистка записала видеообращение к подписчикам и опубликовала его в Instagram.

Ранее пластический хирург Владимир Плахотин не поверил словам певицы о том, что сбросить лишний вес ей помогли предписания эндокринолога. Он предположил, что артистке установили силиконовое кольцо с гидравлической манжетой, которая регулирует деятельность желудка, в частности создает чувство насыщения.

У Лолиты заявления специалиста вызвали лишь смех.

«Судя по всему, он такой же пластический хирург, как я солистка Большого театра, — с иронией отметила исполнительница. — До свидания, дядя! Я бы к тебе не пошла».

Она подчеркнула, что похудением обязана лишь эндокринологу-диетологу.

«Операции по сокращению желудка не делала. И рекламировать эти процедуры за мой счет не нужно», — добавила Лолита.

Подписчики поддержали исполнительницу и посоветовали ей не обращать внимания на такие высказывания.

Ранее Лолита, недавно пережившая болезненный развод с теннисистом Дмитрием Ивановым, призналась, что готова выйти замуж в шестой раз. По словам певицы, ее нынешний избранник — бизнесмен, «мужчина серьезный и самостоятельный». «Бабочек в животе» артистка не испытывает, но на брак согласна, если поступит такое предложение.