«Плачущая» Буланова раскрыла тайну создания своего главного хита

Санкт-Петербург, 28 июля. Известная певица Татьяна Буланова, которая в начале 1990-х годов прославилась слезами на сцене, раскрыла секрет создания своего главного хита «Не плачь».

По словам певицы, текст трогательной песни написал ее коллега по группе «Летний сад» — поэт и композитор Андрей Боголюбов. При этом будущий хит родился довольно спонтанно.

«Помню звонок в дверь, приходит Андрей, и у него маленький-маленький листочек, на котором мелким таким бисерным почерком текст написан. Я села петь, и мне так понравилось», — рассказала Буланова в документальном фильме «Ленты.ру».

После этого певица пришла домой и стала наигрывать музыку на пианино для своей мамы. Однако родительница Булановой не сразу оценила песню.

«Я ничего не понимаю!» — сказала мама певицы по поводу будущего хита.

Но в итоге именно эта песня принесла «плачущей» Булановой народную любовь. Публика оценила искренние эмоции артистки, по лицу которой катились слезы на сцене. Как отметила Буланова, написать столь трогательный текст Боголюбову удалось благодаря душевным переживаниям.

«Такие переживания у него периодически случались, и они длились, как правило, месяца два. И как раз попало на момент этих переживаний, и он как-то написал эту песню», — цитирует исполнительницу «Вечерняя Москва».

Ранее Татьяна Буланова рассказала, как у нее и ее подруг украли бутылку вина на выпускном. Инцидент не омрачил настроение девушек, которые смогли хорошо провести время без алкоголя.