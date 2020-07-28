Коронавирус 28 июля: правила въезда в Турцию, вспышка во Вьетнаме, усиление пандемии

В России выявлены 5395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев в стране с начала пандемии составило 823 515.

Скончались накануне 150 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число летальных случаев по стране составило 13 504.

Из больниц по выздоровлению выписали еще 8888 пациентов, поборовших коронавирусную инфекцию. Общее число выздоровлений по стране составило 612 217.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией COVID-19, произошедших в стране и мире за минувшие сутки.

АТОР назвала условия въезда в Турцию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила правила въезда в Турцию для российских туристов. В организации отметили, что для посещения страны не требуется виза, справка с отрицательным тестом на коронавирус тоже не нужна.

Во время полета россияне должны будут заполнить специальную анкету, в которой необходимо указать личные данные, адрес пребывания в Турции, контакты для связи и сведения о самочувствии.

По прилету до прохождения паспортного контроля у пассажиров измерят температуру. В случае выявления повышенной температуры тела или других симптомов COVID-19 туристу предложат пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Пассажиры с подозрением на заболевание будут изолированы.

Ранее эксперты предостерегли российских туристов от слишком активного «обживания» Турции, так как ситуация по коронавирусу в стране может не соответствовать официально предоставляемым сведениям.

Напомним, Турция вошла в список стран, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение с 1 августа. Для россиян с этой даты также будут открыты Великобритания и Танзания.

ВОЗ сообщила об усилении пандемии

Всемирная организация здравоохранения фиксирует усиление пандемии COVID-19. Как сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, за последние шесть недель число зараженных в мире практически удвоилось и составило почти 16 миллионов человек.

«Пандемия продолжает ускоряться», — сказал Гебреисус на брифинге в Женеве.

Вспышка вируса во Вьетнаме

Авиасообщение с городом Дананг во Вьетнаме приостановлено из-за вспышки коронавируса. Минтранспорта страны прекратило внутренние рейсы в город сроком на 15 дней.

«Все внутренние пассажирские рейсы в и из города Дананг будут приостановлены на 15 дней, начиная с 28 июля», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вспышка заболевания в Дананге вызвана новым, ранее не встречавшимся в стране типом вируса. Власти Вьетнама начали эвакуацию туристов.