Техасец едва не потерял рассудок, пытаясь разобрать русский «медицинский почерк»

Остин, 28 июля. Житель Техаса признался, что едва не потерял рассудок, пытаясь разобрать рукописный текст на русском. Об этом он написал в своем Twitter.

Американец опубликовал несколько фото, на которых можно увидеть разные тексты, написанные от руки на русском языке.

«Теряю рассудок после изучения русского рукописного шрифта», — написал техасец в твите.

Losing my mind after learning about Russian cursive pic.twitter.com/ll4PDJGKtu — Christian (@beanerbastard) July 25, 2020

Разобрать их непросто не только представителям других стран, но и многим россиянам, поскольку они написаны так называемым «почерком врачей». Многие жители РФ неоднократно сталкивались с трудностями «перевода» медицинских рецептов и в комментариях рассказали об этом жителю США.

Один из пользователей показал, как в начальной школе детей детей учат выводить прописные буквы в прописях, пояснив, что так они должны выглядеть в идеале. Однако тут же добавил, что на деле рукописный шрифт обычно превращается в «медицинский почерк».

it's taught like the 1st photo, and typically Russian cursive is rendered like the 2nd photo.



they have the same doctor's handwriting joke in Russia, and cursive written like wwwwwww is called "medical handwriting" pic.twitter.com/AI1JDRDNBu — Rev. Poppy Haze (@poppy_haze) July 26, 2020

Другой комментатор показал свою справку, заполненную по итогам осмотра психиатра. Он отметил, что сделал это для тех, «кто хотел бы увидеть, как строчит какой-нибудь доктор».

Для многих пользователей публикация настрадавшегося с русским текстом жителя Техаса стала поводом пошутить, и они оставили в комментариях различные мемы по теме.

Кто-то отправил кота в недоумении.

Техасец не объяснил, зачем пытался разобраться в непонятных русских текстах. Вероятно, таким образом он хотел лучше ознакомиться с иностранным языком.