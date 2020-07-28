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Техасец едва не потерял рассудок, пытаясь разобрать русский «медицинский почерк»

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Техасец едва не потерял рассудок, пытаясь разобрать русский «медицинский почерк»Остин, 28 июля. Житель Техаса признался, что едва не потерял рассудок, пытаясь разобрать рукописный текст на русском. Об этом он написал в своем Twitter.

Американец опубликовал несколько фото, на которых можно увидеть разные тексты, написанные от руки на русском языке.

«Теряю рассудок после изучения русского рукописного шрифта», — написал техасец в твите.

Разобрать их непросто не только представителям других стран, но и многим россиянам, поскольку они написаны так называемым «почерком врачей». Многие жители РФ неоднократно сталкивались с трудностями «перевода» медицинских рецептов и в комментариях рассказали об этом жителю США. 

Один из пользователей показал, как в начальной школе детей детей учат выводить прописные буквы в прописях, пояснив, что так они должны выглядеть в идеале. Однако тут же добавил, что на деле рукописный шрифт обычно превращается в «медицинский почерк».

Другой комментатор показал свою справку, заполненную по итогам осмотра психиатра. Он отметил, что сделал это для тех, «кто хотел бы увидеть, как строчит какой-нибудь доктор».

Для многих пользователей публикация настрадавшегося с русским текстом жителя Техаса стала поводом пошутить, и они оставили в комментариях различные мемы по теме. 

Кто-то отправил кота в недоумении.

Техасец не объяснил, зачем пытался разобраться в непонятных русских текстах. Вероятно, таким образом он хотел лучше ознакомиться с иностранным языком.

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Источник: Twitter
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