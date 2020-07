Техасец едва не потерял рассудок, пытаясь разобрать русский «медицинский почерк»

Остин, 28 июля. Житель Техаса признался, что едва не потерял рассудок, пытаясь разобрать рукописный текст на русском. Об этом он написал в своем Twitter.

Американец опубликовал несколько фото, на которых можно увидеть разные тексты, написанные от руки на русском языке.

Разобрать их непросто не только представителям других стран, но и многим россиянам, поскольку они написаны так называемым «почерком врачей». Многие жители РФ неоднократно сталкивались с трудностями «перевода» медицинских рецептов и в комментариях рассказали об этом жителю США.

Один из пользователей показал, как в начальной школе детей детей учат выводить прописные буквы в прописях, пояснив, что так они должны выглядеть в идеале. Однако тут же добавил, что на деле рукописный шрифт обычно превращается в «медицинский почерк».

it's taught like the 1st photo, and typically Russian cursive is rendered like the 2nd photo.



they have the same doctor's handwriting joke in Russia, and cursive written like wwwwwww is called "medical handwriting" pic.twitter.com/AI1JDRDNBu