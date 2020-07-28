Профессор назвала главные симптомы рака печени

Москва, 28 июля. На первых стадиях рак печени обычно протекает бессимптомно, однако все же есть признаки, по которым можно заподозрить наличие заболевания. О главных симптомах рака печени рассказала профессор Дина Сакаева.

По словам медика, зачастую онкологическое заболевание жизненно важной железы на ранних стадиях выявляют во время планового обследования.

«Многие обращаются к доктору с жалобами на боли в правом подреберье, потере аппетита и стремительной потере веса», — сообщила Сакаева.

Еще один признак болезни — желтая кожа пациента. Если же боль в животе постоянно усиливается, это, по словам профессора, говорит о том, что новообразование достигло достаточно больших размеров и, возможно, уже распространяется за пределы печени.

Также к симптомам онкологического заболевания можно отнести температуру выше 37,5, если она держится долгое время и не объясняется другими причинами. Кроме того, у больных может развиваться асцит — скопление жидкости в брюшной полости, пишет KP.RU. Если пациент страдает от цирроза, то развитие асцита может быть связано как с его основным заболеванием, так и с раком печени.

Ранее главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин назвал симптомы приближающегося рака кишечника. По его словам, своевременно диагностировать данное заболевание позволяет только колоноскопия.