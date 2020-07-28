Иосиф Пригожин ужаснулся уходу рэпера Тимати из лэйбла Black Star 

Москва, 28 июля. Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на уход рэпера Тимати с лейбла Black Star. По его словам, обстоятельства и жизнь меняются, особенно это заметно в период пандемии коронавируса. По его словам, распадаются коллективы, а музыканты «идут в свое плавание».

Как пишет радио Sputnik, продюсер напомнил, что исполнитель долгие годы находился во главе Black Star.

«Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе», — сказал он.

Ранее Тимати заявил, что отныне является независимым артистом «с полным каталогом и торговыми знаками». Также Тимати больше не будет заниматься продвижением исполнителей Black Star. При этом рэпер сохранил свою долю в компаниях «Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг» и «Блэк Стар Карвош». По словам рэпера, это не спонтанное решение, а взвешенный шаг всех партнеров по лейблу.

Тимати поблагодарил своих партнеров по Black Star и отметил, что давно мечтал «стартануть с чистого листа».

В начале июня стало известно, что Тимати стал одним из самых больших должников среди знаменитостей. По сумме неоплаченных налогов он пропустил вперед только балерину Анастасию Волочкову и телеведущую Викторию Боню.