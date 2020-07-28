Страны Европы готовятся ко второй волне COVID-19

Брюссель, 28 июля. Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса и обсуждают возможность введения новых ограничительных мер. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным журналистов, власти Бельгии не исключают введение в стране строгого карантина после резкого роста новых случаев заболевания. Во Франции констатировали всплеск COVID-19 среди молодежи. Германия также обеспокоена ростом новых случаев заражения в течение последних недель.

При этом эксперты полагают, что избежать еще одной волны и ограничений можно.

«Впереди десять важнейших дней лета, и в течение этого времени мы увидим, способны ли мы разобраться с ситуацией при помощи солидарности и сотрудничества и коллективными усилиями», — заявил глава правительства Каталонии Ким Торра.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской Ухани в декабре 2019 года. Затем вирус стремительно распространился по миру. В марте Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. Страны вынуждены были закрыть границы, ввести на своей территории карантин, но в последнее время ограничительные меры стали постепенно снимать.

Тем не менее в мире, по последним данным, зафиксировано уже более 16 миллионов случаев COVID-19. Жертвами инфекции стали свыше 657 тысяч человек.

Над вакциной от коронавируса работают ученые многих стран, в том числе и России. Практически завершен второй этап клинических испытаний препарата, созданного учеными из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.