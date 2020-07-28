Японцы впечатлились российским парадом ко Дню ВМФ

Токио, 28 июля. Японская газета Yomiuri опубликовала материал о главном российском военно-морском параде, который состоялся в Санкт-Петербурге 26-го июля. Японцы в комментариях высоко оценили продвинутость технологий РФ в области производства современной боевой техники и пришли к выводу, что с государством лучше не конфликтовать.

Автор текста Такэси Тамура отметил, что на параде присутствовал главнокомандующий Вооруженными Силами России, ее президент Владимир Путин, и в своей речи он заявил о создании отечественных боевых средств, «способных преодолеть американскую систему противоракетной обороны», а также об оснащении кораблей сверхзвуковыми ракетами.

Журналист подчеркнул, что это говорит о значительном прогрессе в перевооружении российского ВМФ.

Читатели согласились, что флот РФ действительно отличается мощностью, и заключили, что противодействие ему едва ли может быть успешным.

«Да, с таким врагом, как Россия, дело иметь опасно! Чем-то ответит русским Америка? Если говорить честно, то бывший президент [США Барак] Обама, позволивший так укрепиться военной мощи России и Китая, заслуживает презрения. Этот лауреат Нобелевской премии мира оказался слабаком!» — заявил пользователь kitan. «Не нужно забывать, что Россия до сих пор остается сильнейшей в авиационно-космических технологиях. Пока Западу до нее далеко, даже Америке. На МКС людей, оборудование и припасы возят российские ракеты», — заметил tarou. «Вот она какая, Россия! Денег на военные расходы у нее значительно меньше, чем у Америки. Так она пытается «взять» новейшими военными разработками», — высказался tet. «Не надо недооценивать Россию! Ее ядерные торпеды — это серьезно. Их ничем не становить. Против «Цирконов» бессильны авианосцы и корабли с системами ПРО Aegis», — констатировал ziq.

Прошедший парад в честь Дня ВМФ РФ продемонстрировал всему миру мощь российского флота. О нем написали и другие зарубежные СМИ, в том числе британская газета Daily Mail. Авторы публикации указали, что за последние годы РФ приложила немало усилий, чтобы модернизировать и обновить флот. Читатели восхитились снимками российских военных кораблей, признав, что они впечатляют.

Парад в этом году поразил не только представителей других стран, но и бывалых отечественных моряков.