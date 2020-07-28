Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественного сыра

Москва, 28 июля. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют покупать сыр в фабричной упаковке, а также внимательно оценивать при выборе его вид и запах. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Эксперты подготовили для россиян несколько советов по выбору сыра. В частности, рассказали, какой внешний вид и запах должен иметь качественный продукт.

Отмечается, что на сыре не должно быть трещин и неровностей, а его корочка должна быть тонкой и без повреждений. Кроме того, хороший сыр отличает ровный рисунок и правильная форма глазков, которые в зависимости от сорта могут быть как круглыми, так и угловатыми.

«На разрезе сыр должен иметь ровный рисунок, состоящий из глазков круглой или овальной формы («Костромской», «Эстонский»), неправильной или угловатой формы («Российский»), круглой овальной или угловатой формы («Голландский»). Не должно быть трещин, неровностей», — сообщается на сайте.

Запах от хорошего сыра должен быть сладковато-пряным или кисловатым. Прогорклый, тухлый или сальный запахи недопустимы, они свидетельствуют о некачественном продукте. Неприемлемо также наличие плесени, если она не предусмотрена сортом, передает «ФедералПресс».

По словам экспертов, выбирать лучше сыр в фабричной упаковке, поскольку она гарантирует отсутствие посторонних бактерий.

В другой российской организации, Роскачестве, ранее рассказали о самых опасных продуктах, сообщает «Ридус». Специалисты назвали таковыми шашлык из свинины, глазированные ванильные сырки и коньяк. В то же время наиболее безопасными — водку и растительное масло.