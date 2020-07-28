Польша испугалась размещать истребители F-35 вблизи российской границы

Варшава, 28 июля. Польша испугалась размещать американские истребители F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, который находится в 80 километрах от Калининградской области. Об этом пишет Defence24.

Как указывает издание, Варшава также приняла решение не размещать истребители пятого поколения в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от белорусской границы. Авторы статьи отметили, что в случае размещения F-35 вблизи границы с Россией и Белоруссией вероятный противник сможет изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики истребителя, поэтому базу для самолетов разумней обустроить в Свидвине.

По данным Defence24, на 21-й тактической авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) Польши, которая находится в граничащем с ФРГ Западно-Поморском воеводстве, десять лет назад располагались две эскадрильи истребителей Су-22. В связи с этим указанный объект имеет всю необходимую инфраструктуру, однако все же нуждается в модернизации.

Как оказалось, при участии Минобороны Польши уже был объявлен тендер на строительные работы на авиабазе в Свидвине. Авторы Defence24 считают, что в будущем на объекте могут разместить не F-35 Lightning II, а истребители F-16 Fighting Falcon, которые сейчас находятся на авиабазе Кшесины в Познани.

Как сообщалось в январе, Польша заключила с США контракт на покупку 32 истребителей F-35. Общая сумма контракта составила 4,6 миллиарда долларов.