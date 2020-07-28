В России хотят изменить правила трудоустройства по совместительству

Москва, 28 июля. Член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила изменить правила трудоустройства россиян по совместительству. Обращение она направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

«Прошу вас провести комплекс мероприятий с целью возможности трудоустройства на полную занятость и полную ставку по совместительству более чем на одном рабочем месте», — сказала она.

Как пишет RT, на данный момент россиянин может устроиться на работу по совместительству к неограниченному числу работодателей, но только на половину ставки.

Ранее эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке. Больше всего на дистанционной работе получают специалисты в сфере реализации программного обеспечения.

Также хорошую зарплату предлагают менеджерам по продажам IT-сервисов для компаний — такой специалист может зарабатывать дистанционно до 150 тысяч рублей в месяц. Традиционно высоко оценивается труд в сфере IT. Например, вечерний системный администратор может получать до 100 тысяч рублей в компании, занимающейся IPTV. Кроме того, зарплату свыше 100 тысяч рублей может получать инженер-проектировщик, занимающийся разработкой проектной документации по объектам капитального ремонта и реставрации.

Эксперты сервиса «Работа.ру» отмечают, что на неплохую зарплату на удаленке могут рассчитывать специалисты в области онлайн-маркетинга.