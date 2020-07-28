Российский мультсериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире

Москва, 28 июля. Российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 самых любимых детских развлекательных брендов в мире, включая Латинскую Америку и Европу. Об этом рассказали в пресс-службе компании Animaccord, создавшей этот проект.

Исследование международное агентство Kidz Global провело в апреле этого года. В нем приняли участие 60 тысяч респондентов из 43 стран мира.

«В топ-5 среди детей вошел российский мультсериал производства Animaccord «Маша и Медведь», — говорится в сообщении.

В частности, шоу включили в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики/девочки 0-6 лет).

Показ мультсериала, созданного при помощи трехмерной графики, запустили в январе 2009 года. «Маша и Медведь» переведен на 39 языков. Помимо России он транслируется на телеканалах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канады, странах Латинской Америки, Среднего Востока и других. Пятый сезон стартует 30 июля.

Напомним, что американская стриминговая платформа Netflix, которая является одним из самых крупных поставщиков различных фильмов, недавно стала активно закупать российские сериалы, в том числе мультипликационные — «Маша и Медведь», «Смешарики». Мультсериалы практически сразу стали хитами за рубежом и полюбились иностранному зрителю.