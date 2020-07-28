Арзамасова похвасталась кольцом за 600 тысяч рублей

Москва, 28 июля. Звезда сериала «Папины дочки», актриса Елизавета Арзамасова похвасталась в Instagram роскошным кольцом, которое ей, предположительно, подарил ее новый возлюбленный, 46-летний фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

Внимание на кольцо Арзамасовой обратила ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина. По ее мнению, отношения актрисы и фигуриста должны окончиться свадьбой, несмотря на то, что разница в возрасте возлюбленных составляет 20 лет.

«А недавно Лиза вышла в прямой эфир и активно показывала там свое помолвочное кольцо. Дорогущее, скорее всего. И она его прям нарочито показывала», — пояснила в беседе с «Комсомольской правдой» Елена Родина.

Примерная стоимость кольца оценивается от 600 до 800 тысяч рублей. К такому мнению пришел дизайнер украшений Влад Торхов. При этом специалист отметил, что цена может быть и значительно выше.

«А если оно брендовое, то от 1,2 до 1,3 миллиона рублей. Фото не очень четкое, но судя по желтому оттенку центрального камня, можно предположить, что это цитрин или что-то наподобие в россыпи из бриллиантов», — сказал эксперт.

О Лизе Арзамасовой снова заговорили после того, как стало известно о ее романе с состоятельным бизнесменом и спортсменом Ильей Авербухом. Особенно интересны эти отношения тем, что пара, по слухам, стала встречаться, еще когда Лизе было 17 лет. Сейчас артистке 25, а ее избраннику 46 лет.