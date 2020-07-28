Россиянам дали советы для секса в походных условиях

Москва, 28 июля. Российским туристам дали простые советы для секса в походных условиях. Рекомендации составлены инструктором по пешему туризму Ириной Рыжовой и опубликованы в блоге «Спорт-Марафон».

По словам эксперта, следует, прежде всего, думать о гигиене и запастись мылом, водой, влажными салфетками, полотенцем. Она рекомендовала расположить палатку поближе к водоему, в котором можно искупаться. Кроме того, следует расположить тент на максимально ровной поверхности, без уклона. По словам специалиста, может оказаться так, что в палатке вы окажетесь не одни.

«Постарайтесь разбить свой лагерь подальше от всех, чтобы не смущать людей», — сказала она.

Ранее российское правительство планирует выделить порядка 15 миллиардов рублей на поддержку туристов, которые путешествуют по РФ. С соответствующим предложением выступил Ростуризм. Деньги будут выделены из государственного бюджета. Планируется, что россиянам будут выплачивать по пять тысяч рублей за каждые потраченные на оплату туристической услуги 25 тысяч рублей.

Отмечается, что расчет и начисление денежных средств будут совершаться на карту «Мир». Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо выполнить несколько условий. Срок бронирования должен быть более пяти ночей, а стоимость услуги — больше 25 тысяч рублей.

В Ростуризме пояснили, что на одного человека выплачивается не более 15 тысяч рублей в рамках компенсации.

Напомним, в Совфеде предложили разработать меры поддержки внутреннего туризма. Как напомнила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, депутаты Госдумы сейчас рассматривают законопроект об электронных путевках.