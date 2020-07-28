Губернатора Чукотки госпитализировали после контакта с больным COVID-19

Анадырь, 28 июля. Губернатора Чукотки Романа Копина госпитализировали после контакта с заболевшим COVID-19. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

«В результате контакта с носителем COVID-19 несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования — пневмония», — написал губернатор.

Копин рассказал, что уже сдал тест на коронавирус и сейчас ждет результатов. По рекомендации врачей он лег в Чукотскую окружную больницу.

«Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов», — отметил глава Чукотки.

Кроме того, губернатор напомнил, что пандемия еще не закончилась. Копин призвал граждан соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маски в общественных местах, а также посоветовал беречь себя и своих близких.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила об усилении пандемии коронавируса в мире, передает НСН. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что за последние шесть недель количество заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 миллионам.