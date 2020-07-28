Бари Алибасов пожаловался на провалы в памяти

Москва, 28 июля. Продюсер Бари Алибасов пожаловался на проблемы с памятью после инцидента с выпитым средством для прочистки труб «Крот». Об этом он рассказал в выложенной на YouTube второй части документального сериала «Ленты.ру».

«У меня не работает память, потому что я пил «Крота», Напомню еще раз — все сдохли, а я жив. И ты тоже умрешь», — подчеркнул он.

Ранее Бари Алибасов-младший поделился информацией о состоянии и местонахождении своего отца. Сын музыкального продюсера объяснил, зачем поместил своего отца в психиатрическую лечебницу, а также рассказал, из-за чего Алибасову потребовалась помощь квалифицированных врачей.

По словам Бари Алибасова-младшего, в начале июня на его отца было совершено покушение на убийство. Он заявил, что обнаружил 73-летнего шоумена при смерти. Сейчас же здоровью Алибасова ничего не угрожает, однако у артиста возникла амнезия, которую пытаются вылечить специализированные специалисты.

Он также опроверг догадки некоторых СМИ и их читателей о том, что Алибасов находится под наблюдением врачей из-за проблем с алкоголем. Госпитализация потребовалась музыкальному продюсеру, чтобы восстановить память и прийти в себя после совершенного на него покушения.

Недавно исполнился год с того момента, как Бари Алибасов получил тяжелое отравление, выпив жидкость для прочистки труб «Крот», бутылку которого случайно перепутал с соком. 6 июня продюсер должен был отметить свой 73-й день рождения, который любит праздновать широко, приглашая множество гостей. Но на этот раз близкие заметили за ним странности — неожиданно Алибасов перестал выходить на связь и отвечать на звонки.