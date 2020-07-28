Новый возлюбленный блогера Диденко познакомил ее с родителями

Москва, 28 июля. Аптечный блогер Екатерина Диденко, муж которой несколько месяцев назад погиб в бассейне с сухим льдом, уже завела новые отношения. Недавно избранник женщины даже познакомил ее с родителями.

Новым возлюбленным 29-летней Диденко стал актер Влад Черных. Слухи об их романе ходили давно, но блогер не спешил афишировать эти отношения, так как боялась нападок в соцсетях. Однако недавно Диденко все же опубликовала в Instagram фото, на котором она стоит в объятиях бойфренда, но его лицо демонстрировать не стала.

«Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И, пожалуй, это одна из них», — написала тогда аптечный блогер.

Сейчас отношения пары развиваются достаточно стремительно. Диденко уже познакомила нового возлюбленного с детьми. Черных, в свою очередь, познакомил вдову с родителями. 22-летний актер отвез свою пассию к родственникам на кабриолете. Кадрами со встречи он поделился в соцсети. Судя по снимкам, родители Черных были рады знакомству с его новой половинкой.

Отметим, что новый роман Диденко не вызвал понимания у многих пользователей Сети. По мнению некоторых подписчиков вдовы, она слишком рано завела отношения, не выждав положенное время после смерти мужа. Однако среди поклонников блогера нашлись и те, кто считает, что женщине пора жить дальше и устраивать личное счастье.

Напомним, трагедия с сухим льдом произошла в конце февраля на дне рождения Екатерины Диденко. Несколько человек, в том числе и ее муж, высыпали сухой лед в бассейн и прыгнули в воду. В итоге все они отравились парами.