Лозу возмутили гонорары Лолиты Милявской

Москва, 28 июля. Российский композитор и певец Юрий Лоза прокомментировал гонорары отечественных исполнителей и сравнил их с зарплатами обычных шахтеров.

Как пояснил артист, на данный момент российский шоу-бизнес постепенно оживает, намечаются концерты и массовые мероприятия. Однако в нынешних условиях полный зал собрать все равно нельзя. Из-за рассадки людей цены на билеты выросли на 15%, поясняет музыкант. Тем не менее,сам Лоза признался, что не может ввести «антикризисные» расценки на свои выступления, поскольку ему надо платить своим помощникам.

«Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что ее выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: «А не зажралась ли она?». Хотя я сам себя спрашиваю: что должен сделать артист за такие деньги?» — заявил Лоза в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом он обратил внимание, что обычные рабочие получают куда меньше. Поэтому он считает неправильным, что работник, который строил мост, получает меньше, чем артист, который 20 минут простоял на сцене.

«Я не говорю, что профессиональный исполнитель должен работать за копейки. Я говорю про то, что люди, которые выполняют важную работу, должны зарабатывать соответствующим образом», — пояснил он.

Ранее промоутер и генеральный директор компании «Ру-Концерт» Евгений Морозов заявил, что концерт певицы Софии Ротару стоил 17 тысяч долларов до кризиса 1998 года. По словам предпринимателя, несмотря на разницу в курсе, даже в 1998 году 17 тысяч долларов были большими деньгами. Однако с тех пор гонорары Ротару выросли в четыре раза.