В Бразилии обнаружили новый тип «свиного гриппа», способный вызвать пандемию

Рио-де-Жанейро, 28 июля. Бразильские ученые выявили неизвестную ранее мутацию «свиного гриппа», представляющую высокую опасность.

По словам исследователей, мутация обладает высоким пандемическим потенциалом — то есть является более заразной, чем другие штаммы. По этому показателю ученые сравнили данный вид «свиного гриппа» с коронавирусом.

«С 2005 года обнаружено 25 различных вариантов вируса гриппа A/H1N2. Но тот, что мы обнаружили на юге страны, отличается от открытых ранее. Я бы сказала, что потенциал вызвать пандемию у него такой же, как у коронавируса», — считает руководитель лаборатории респираторных вирусов и кори Fiocruz Миралда Сикейра.

Она подчеркнула, что на данный момент известно лишь об одном случае заражения — вирус выявлен у молодой сотрудницы мясоперерабатывающего предприятия, которая перенесла инфекцию в легкой форме. Фактов передачи вируса от человека к человеку пока не зафиксировано, но ученые опасаются, что дальнейшие мутации могут привести к их появлению. В данный момент исследователи проводят массовое тестирование местных жителей, анализы которых на COVID-19 и другие респираторные инфекции дали отрицательный результат.

Обнадеживает тот факт, что вакцина против нового штамма «свиного гриппа» может быть создана в максимально сжатый срок.