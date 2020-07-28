В Австрии заявили, что Запад сам «присоединил» Крым к России

Вена, 28 июля. Австрийский политический аналитик и публицист Марко Майер заявил, что европейские политики, выступающие за конфронтацию с Россией, имеют прямое отношение к США.

В своей статье для Contra Magazin Майер отметил, что критикующие Россию германцы работают, как правило, в трансатлантических аналитических центрах. Еще более показательной он назвал ситуацию с восточноевропейскими политиками, которые во времена СССР жили в изгнании на Западе.

Эксперт привел в пример президента Литвы Гитанаса Науседу, проходившего стажировку во Всемирном банке в Вашингтоне. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш — родился в США и активно выступал за сближение с Соединенными Штатами. Премьер Польши Матеуш Моравецкий, добавил Майер, является выходцем из семьи диссидентов и противников коммунизма.

Аналитик призвал лидеров этих стран принять тот факт, что Россия не является их противником. Он подчеркнул, что воссоединение с Крымом, которое часто приводят в пример как факт «агрессии РФ», а также события на Украине доказывают, что Москва — не враг Запада.

«Не следует упускать из виду, что США и ЕС были теми, кто активно поддерживал переворот прозападных и националистических групп на Украине. Прежде всего агрессивный подход украинских националистов и геноцид по отношению к российскому меньшинству обеспечили то, что Крым снова присоединился к России, а люди в Донбассе оказали сопротивление Киеву», — читает Мейер.

Публицист добавил, что Россия закономерно не хотела появления ракет НАТО в 600 километрах от Москвы и создания военно-морской базы в Крыму. Мейер отметил, что действия РФ являются не агрессией, а попыткой защититься от внешних угроз.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.