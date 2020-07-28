Филолог Осадчий развеял миф о происхождении русского мата

Москва, 28 июля. Популярная версия о том, что причиной появления в русском языке матерной лексики является татаро-монгольское иго, не более, чем миф. В действительности обсценные слова на Руси существовали давно и восходят к понятиям, которые когда-то обозначали довольно мирные явления. Об этом рассказал доктор филологических наук Михаил Осадчий.

Как поясняет филолог, когда-то все матерные слова были общеупотребительными и не запретны. Некоторые из ругательств, которые мы слышим сегодня, восходят к древним словам.

«Например, одно из матерных слов — однокоренное со словом «хвоя» или «хворостина». Они восходят к одному древнему корню, который обозначал палочку из хвои. Еще одно слово — однокоренное слову «блуждать», — сказал Осадчий в интервью радио Sputnik.

На сегодняшний день даже ученые не могут с точностью сказать, когда общеупотребительные слова стали табуированными. Однако исследователи точно уверены, что наибольшую популярность маты приобрели относительно недавно — после Революции 1917 года. Тогда говорить на литературном языке стало опасно, поскольку это могло выдать в человеке дворянина или представителя духовенства. А этом могло привести к смертельному приговору. Кроме того, «мода» на народность добавила мату популярность среди высших кругов.

Напомним, ранее депутатов Курской области лишили премий из-за орфографических ошибок в официальной переписке. Губернатор региона Роман Старовойт назвал подобные ошибки недопустимыми и наказал чиновников.